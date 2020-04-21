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21 квітня • оновлено в 14:21
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"Ганьба футболу": Хачеріді вперше прокоментував конфлікт з арбітром у Білорусі

1.1т
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Захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді жорстко розкритикував арбітра виїзного матчу його команди проти "Вітебська" Сергія Чистова, в якому українець був вилучений на 85-й хвилині.

"Про те, що трапилося навіть нічого говорити. Хто бачив матч, той зрозуміє, що відбувалося на полі. З початку другого тайму арбітр почав нашу команду жорстко "вбивати". Я чимало пограв, в чемпіонаті України бачив всяке, навіть у матчах дербі київського "Динамо" і "Шахтаря" такого беззаконня не бачив. Якби я був на чолі суддівського корпусу Федерації футболу Білорусі, вигнав би його без зволікань", – цитує слова Хачеріді видання metaratings.

Видалення Хачеріді в матчі з "Вітебськом"

Видалення Хачеріді в матчі з "Вітебськом"

Він також назвав Чистова "ганьбою білоруського футболу" і заявив, що не погрожував йому в підтрибунному приміщенні, незважаючи на інформацію про це в ЗМІ.

"Кілька матчів назад, уявіть, цей суддя призначив п'ять пенальті в одному матчі! Його відсторонили. Зараз знову повернули. Цей суддя – ганьба білоруського футболу. Так, я зачепив гравця, але це було вже після того, як момент дограли. Все. Гравець "Вітебська" схопився за живіт і впав. Намагався запитати суддю, як він може пояснити те, що трапилося, він тільки бубнів щось собі під ніс. Погрози судді в підтрибунному приміщенні? Такого не було. Були слова, емоції, але ніяких погроз не було", – додав український футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво брестського "Динамо" прокоментував інформацію про те, що контракт з Євгеном Хачеріді буде розірвано через його витівку в чемпіонаті Білорусі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Євген Хачеріді
Місце
Білорусь
Тег
Динамо Брест
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