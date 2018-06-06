"Футбол схожий на майонез": Губернієв затролив збірну Росії

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв порівняв гру збірної Росії з футболу з майонезом.

У своєму Instagram-акаунті Губернієв поділився думкою про гру національної команди після нічийного результату в контрольному матчі з турками (1:1).

"Отже, друзі мої! Росія - Туреччина 1-1! 7 матчів без перемог! Добре, що нам не треба їхати на чемпіонат світу! І їхати назад не треба! Ми дійдемо пішки! І підемо пішки! І все ж! Сподіваюся на футболістів і уповаю! А Ви? Поки футбол нашої збірної схожий на майонез!", - написав коментатор.

Скріншот Instagram-акаунт Дмитра Губернієва

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії найгірша в світі напередодні домашнього ЧС.