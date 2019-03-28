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Футбольний матч у Києві перервали через вибухи на полі

2.2тЧитати матеріал російською

Поєдинок 20-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між київською командою "Оболонь-Бровар" і харківським "Металістом-1925" був перерваний через дії фанатів гостей.

На 90-й хвилині головний рефері Ігор Пасхал призупинив зустріч через вибухи петард і викинуті на поле фаєри.

Вболівальники з Харкова вирішила достроково відсвяткувати перемогу своєї команди (1 0), викинувши піротехніку на газон "Оболонь-Арени". Зустріч відновилася через 3 хвилини, арбітр також компенсував до другого тайму 6 хвилин.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати в Голландії влаштували на матчі вибух, перетворивши стадіон на осередок пекла.

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Місце
УкраїнаХарків
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Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Какая победа Харьковчан? Вы что ослепли? На табло 1:0 в пользу Оболони. Внимательней к написанию стаить относитесь
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