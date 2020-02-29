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29 лютого • оновлено в 22:36
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Футбольні фанати влаштували жорстку бійку в метро і потрапили на відео

3.3т
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На станції метро "Маяковська" в Москві сталася масова бійка фанатів футбольних клубів "Динамо" і "Спартак".

Як повідомляє ТАСС, кілька сотень уболівальників "Спартака" вийшли з поїзда на станції "Маяковська", а на платформі їх чекали фанати "Динамо". Махач почався прямо в підземці, потім перемістився на вулицю. Кілька людей отримали травми. Є затримані.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 29 лютого в Москві пройшов один з центральних матчів 20-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі. "Динамо" на "ВТБ Арені" приймало в дербі "Спартак" і програло 0:2.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Москва
Теги
Спартак Москва Динамо Москва
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