Футбольні фанати влаштували жорстку бійку в метро і потрапили на відео

На станції метро "Маяковська" в Москві сталася масова бійка фанатів футбольних клубів "Динамо" і "Спартак".

Як повідомляє ТАСС, кілька сотень уболівальників "Спартака" вийшли з поїзда на станції "Маяковська", а на платформі їх чекали фанати "Динамо". Махач почався прямо в підземці, потім перемістився на вулицю. Кілька людей отримали травми. Є затримані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 29 лютого в Москві пройшов один з центральних матчів 20-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі. "Динамо" на "ВТБ Арені" приймало в дербі "Спартак" і програло 0:2.

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