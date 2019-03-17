МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Футболістка збірної РФ зупинила суперницю кулаком в голову - відеофакт

1.6тЧитати матеріал російською

Футболістка збірної Росії Діана Памен стала учасницею бійки в матчі юніорського чемпіонату Європи серед футболісток, які не досягли 17 років, проти команди Швейцарії.

У другому таймі Елла Люштіна нишком штовхнула Памен. Росіянка не стала терпіти образу і дала швейцарці здачі, ледь не нокаутувавши її ударом в голову. Обидві спортсменки були видалені.

Зустріч завершилася перемогою збірної Швейцарії з рахунком 4:2. Російські футболістки зазнали трьох поразок і зайняли останнє місце в своїй групі.

Новини
Українські футболістки влаштували люту масову бійку під час матчу: відеофакт

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жіночий футбольний матч в Туреччині не дограли через грандіозної бійки, яку дівчата влаштували в кінцівці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кулаком в голову, скорее всего руку сломала)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Кацапка получила ответку🐀👎🦌😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Д Алексей, че бандера, с бабами дерешься ссыкло? Только на это и способны тряпки...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки