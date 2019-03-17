Футболістка збірної РФ зупинила суперницю кулаком в голову - відеофакт

Футболістка збірної Росії Діана Памен стала учасницею бійки в матчі юніорського чемпіонату Європи серед футболісток, які не досягли 17 років, проти команди Швейцарії.

У другому таймі Елла Люштіна нишком штовхнула Памен. Росіянка не стала терпіти образу і дала швейцарці здачі, ледь не нокаутувавши її ударом в голову. Обидві спортсменки були видалені.

Зустріч завершилася перемогою збірної Швейцарії з рахунком 4:2. Російські футболістки зазнали трьох поразок і зайняли останнє місце в своїй групі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жіночий футбольний матч в Туреччині не дограли через грандіозної бійки, яку дівчата влаштували в кінцівці.

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