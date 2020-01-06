Футболістка збірної США забила гол на шостому місяці вагітності - відео

Відома футболістка збірної США Алекс Морган виклала в Instagram відео з одного зі своїх тренувань, яке тут же стало вірусним.

Родзинка ролика в тому, що на ньому спортсменка тренується, будучи на шостому місяці вагітності.

Як повідомляє Medio Tempo, 30-річна спортсменка планує народити в квітні. Батьком майбутньої дитини є футболіст клубу "Лос-Анджелес Гелаксі" Сервандо Карраско – пара одружилася в 2014 році і тепер очікує первістка.

Незважаючи на великий термін вагітності, Алекс Морган продовжує регулярно відвідувати спортивний зал, тренуючись з м'ячем. У планах футболістки – виступ зі збірною США на Олімпійських іграх в Токіо в липні-серпні 2020 року.

"Хочу повернутися на поле якомога швидше. Сподіваюся народити здорову дитину і після цього з нетерпінням буду чекати можливості зіграти в Токіо", – сказала Морган журналістам.

Алекс Морган – одна з найтитулованіших американських футболісток. Вона дворазова чемпіонка світу, вигравши жіночий мундіаль в 2015-му і 2019 роках, а також олімпійська чемпіонка 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА готує революцію в правилах футболу – стали відомі подробиці.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!