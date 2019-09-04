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4 вересня • оновлено в 21:36
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Футболістка забила диво-гол з центру поля

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Захисниця північноірландській команди "Кліфтонвілл Леді" Біллі Сімпсон відзначилася запаморочливим голом у матчі чемпіонату країни проти "Сіон Свіфт" (2:2).

Футболістка скористалася тим, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і потужним ударом в дотик з центру поля відправила круглого чітко в рамку. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей шедевр.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно футболістка збірної України похвалилася своєю дівчиною з Росії. Крім демонстрації відмінної гри на поле, наша співвітчизниця володіє ефектною зовнішністю і нестандартним особистим життям.

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Місце
Північна Ірландія
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