Футболістка забила диво-гол з центру поля

Захисниця північноірландській команди "Кліфтонвілл Леді" Біллі Сімпсон відзначилася запаморочливим голом у матчі чемпіонату країни проти "Сіон Свіфт" (2:2).

Футболістка скористалася тим, що голкіпер далеко вийшов з воріт, і потужним ударом в дотик з центру поля відправила круглого чітко в рамку. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно футболістка збірної України похвалилася своєю дівчиною з Росії. Крім демонстрації відмінної гри на поле, наша співвітчизниця володіє ефектною зовнішністю і нестандартним особистим життям.

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