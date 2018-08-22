Футболісти влаштували масовий бунт у чемпіонаті Іспанії: названа причина

Команди вищого дивізіону чемпіонату Іспанії протестують проти проведення ігор Ла Ліги в США і Канаді.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання AS, капітани команд Ла Ліги намір зібратися в штаб-квартирі Іспанської футбольної асоціації 22 серпня і висунути свої претензії президенту федерації Давиду Аганзо. Вони вимагають скасувати рішення про проведення матчів у Південній Америці.

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Профспілка гравців протестує проти підписаної угоди з американською компанією, в якому команди зобов'язуються грати деякі матчі в Майамі з метою популяризації іспанського футболу в інших країнах. Раніше гравці вже висловлювали своє невдоволення, проте зараз вони хочуть затвердити свою думку документально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія стала першою з топ-чемпіонатів, хто буде проводити свої матчі за межами країни.