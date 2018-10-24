Футболісти російського клубу прибули на матч ЛЧ на електричці

Гравці російського "Локомотива" прибули на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Порту" на електричці Московського центрального кільця. Скористатися громадським транспортом футболістів московського клубу змусив ускладнений рух на дорогах.

О 21:15 гравці "Локомотива" прибули на станцію метро "Черкізівська". Таким чином футболісти встигли на матч, повідомляє Sports.ru.

Нагадаємо, що "Локомотив" поступився "Порту" з рахунком 1:3. У першому таймі московський клуб не зміг забити пенальті: удар Фернандеша парирував Касільяс. А з 76-ї хвилини підопічним Юрія Сьоміна довелося грати вдесятьох: Кверквелія отримав пряму червону.

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