МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Футболісти російського клубу прибули на матч ЛЧ на електричці

3.7тЧитати матеріал російською

Гравці російського "Локомотива" прибули на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Порту" на електричці Московського центрального кільця. Скористатися громадським транспортом футболістів московського клубу змусив ускладнений рух на дорогах.

О 21:15 гравці "Локомотива" прибули на станцію метро "Черкізівська". Таким чином футболісти встигли на матч, повідомляє Sports.ru.

Новини
Офіційно: УЄФА виставив знаменитий російський клуб із єврокубків

Нагадаємо, що "Локомотив" поступився "Порту" з рахунком 1:3. У першому таймі московський клуб не зміг забити пенальті: удар Фернандеша парирував Касільяс. А з 76-ї хвилини підопічним Юрія Сьоміна довелося грати вдесятьох: Кверквелія отримав пряму червону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники ЦСКА потрапили в криваве місиво перед матчем проти "Роми".

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Об'єкт
ФК Локомотив Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
12
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги