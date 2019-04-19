Футболісти "Динамо" підтримали поранених бійців

Гравці київського "Динамо" Віталій Миколенко, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв і Микола Шапаренко, разом із легендою клубу Володимиром Мунтяном і членами столичного фан-клубу відвідали поранених бійців у військовому госпіталі.

Футболісти принесли воїнам подарунки — одяг і продукти, а також м'ячі й клубні журнали, повідомляє офіційний сайт киян.

Гравці "Динамо" — фото на пам'ять

"Динамо" Київ наступний матч проведе в чемпіонаті України проти Шахтаря 24 квітня. Після 24 турів кияни відстають від "гірників" на 7 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-голкіпер київського " Динамо " Артем Кичак, який зараз захищає кольори угорського МТК, різко висловився про військовий конфлікт України з Росією.

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