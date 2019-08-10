Футболісти "Динамо" і "Шахтаря" влаштували бійку після матчу - опубліковано відео

Футболісти київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" влаштували бійку після фінального свистка центрального матчу 3-го туру на НСК "Олімпійський".

Де Пена щось не поділив з Ісмаїлі. Потім до сутички приєдналися інші гравці обох клубів. На цьому моменті трансляція телеканалу 2+2 була перервана.

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Нагадаємо, що гра "Динамо" - "Шахтар" завершилася з рахунком 1:2. Вирішальний гол на 64-й хвилині забив Марлос.

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