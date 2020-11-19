Футболісти "Арсеналу" влаштували бійку на тренуванні

Футболісти лондонського "Арсеналу" Давид Луїс і Даніель Себальос побилися під час тренувального заняття, повідомляє Give me Sport, з посиланням на журналіста Девіда Орнштейна з The Athletic.

За інформацією джерела, після жорсткого стику бразильський захисник вдарив іспанця по обличчю. Себальос впав на газон, у нього пішла кров. Іспанець хотів відповісти партнеру по команді, але його втримали інші гравці клубу і співробітники "канонірів", які втрутилися в бійку.

В результаті обох учасників конфлікту відправили додому. Поле трьох вихідних, команда знову зібралася в Лондоні, де Луїс і Себальос вибачилися перед одноклубниками.

Орнштейн уточнює, що напруги в клубі немає, а інцидент на тренуванні свідчить лише про змагальний дух. Це саме те, що головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета хоче бачити від своїх гравців, тому малоймовірно, що Себальос і Луїс отримують якісь санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти "Челсі" і "Арсеналу" потрапили в любовний трикутник.