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26 квітня • оновлено в 14:54
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Футболістам порадили не займатися сексом заради відновлення сезону

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Керівництво німецької Бундесліги розробило план з відновлення сезону 9 травня, в якому згадується про особисте життя футболістів, повідомляє Daily Mail.

Дружини німецьких футболістів

Дружини німецьких футболістів

За інформацією видання, гравцям запропонували відмовитися від сексу й поцілунків заради безпеки, якщо в одного з партнерів є симптоми коронавiрусу.

Командні фотографії та традиційні рукостискання будуть також заборонені. Перед початком тренувань і матчів кожному гравцеві вимірюватимуть температуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий баскетболіст американського клубу НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей випадково у себе в Instagram показав, як займається оральним сексом з подругою Харпер Хемпел.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Німеччини
Місце
Німеччина
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