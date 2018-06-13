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Футболіста збірної Австралії не взяли на ЧС-2018 через Україну

3.6тЧитати новину російською

Австралійського футболіста Микиту Рукавицю, який народився і виріс в Україні, за кілька днів до початку ЧС-2018 в Росії виключили зі збірної Австралії.

30-річний уродженець Миколаєва, який в 14 років з батьками переїхав на Зелений континент, впевнений, що його "відчепили" від команди виключно з політичних мотивів.

"У тренера не було ніякого професійного пояснення. Фактично у нього не було ніякого пояснення взагалі. Це було непрофесійне рішення, я не отримав жодної відповіді", - цитує Tribuna.com Рукавицю.

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Такої ж думки і його вболівальники. Фанати емоційно висловилися в Instagram спортсмена.

"Мені шкода тих, хто прийняв це рішення, намагаючись поцілувати Росію в ж ** у. Менше гравців українського походження, менше ризику ?! Правильно ?! Неправильно !! Ми всі розуміємо, що відбувається!" - прокоментував ситуацію найближчий друг Микити.

Раніше повідомлялося, що депутат з РФ відзначилася расистським висловлюванням перед ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Австралії з футболу
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