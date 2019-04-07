Футболіст збірної України зробив дубль і був вигнаний з матчу в Бельгії

Український футболіст бельгійського "Генка" Руслан Малиновський, зробив дубль і заробив пряму червону картку в матчі 3-го туру плей-офф чемпіонату країни у Вищій лізі проти "Гента".

На 43-й хвилині півзахисник збірної України чітко реалізував пенальті, відкривши рахунок в поєдинку.

Перед самою перервою 25-річний уродженець Житомира розкішним дальнім ударом оформив дубль.

Малиновський був найпомітнішою фігурою на полі, але на останній хвилині отримав пряму червону картку. Під час боротьби Руслан випадково зачепив суперника бутсою по обличчю.

Арбітр вирішив, що українець зробив це навмисне і вигнав нашого співвітчизника з поля. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 2:1 на користь "Генка".

Всього в Бельгії за 44 матчі Руслан забив 14 м'ячів і віддав 13 гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні Малиновський забив фантастичний гол в Бельгії. 25-річний хавбек відзначився в грі 19-го туру проти "Остенде".

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