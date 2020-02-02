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2 лютого • оновлено в 11:15
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Футболіст збірної України забив переможний шедевр на останніх хвилинах

1.1т
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Український футболіст "Фехервара" Іван Петряк відзначився чудовим ударом в 18-му турі чемпіонату Угорщини.

Іван Петряк

Іван Петряк

ФК Фехервар

У матчі проти "Уйпешта" 25-річний гравець збірної України вийшов з лави запасних на 62-й хвилині, а на 84-й забив єдиний і переможний гол. Уродженець Сміли взяв на себе ініціативу і точно пробив низом у шістку воріт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні минулого року Петряк, що виступав у той час за "Ференцварош", був позбавлений командою "золота" чемпіонату Угорщини з футболу через те, що ще до завершення поточної першості домовився про контракт з найлютішим ворогом клубу - "МОЛ Вiдi".

Раніше головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прийняв рішення відсторонити Петряка від роботи з основним складом.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Угорщини
Особа
Іван Петряк
Місце
Угорщина
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