Футболіст збірної України забив переможний шедевр на останніх хвилинах

Український футболіст "Фехервара" Іван Петряк відзначився чудовим ударом в 18-му турі чемпіонату Угорщини.

Іван Петряк ФК Фехервар

У матчі проти "Уйпешта" 25-річний гравець збірної України вийшов з лави запасних на 62-й хвилині, а на 84-й забив єдиний і переможний гол. Уродженець Сміли взяв на себе ініціативу і точно пробив низом у шістку воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні минулого року Петряк, що виступав у той час за "Ференцварош", був позбавлений командою "золота" чемпіонату Угорщини з футболу через те, що ще до завершення поточної першості домовився про контракт з найлютішим ворогом клубу - "МОЛ Вiдi".

Раніше головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров прийняв рішення відсторонити Петряка від роботи з основним складом.

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