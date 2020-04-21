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21 квітня • оновлено в 18:58
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Футболіст збірної України Руслан Малиновський може перейти в клуб Ярмоленка

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Футболіст збірної України Руслан Малиновський потрапив в сферу інтересів "Вест Хема", що займає 16-е місце в поточному чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

ФК Аталанта

За інформацією Sportal.it, лондонський клуб, за який виступає Андрій Ярмоленко, хоче посилити Малиновським центр поля.

Тransfermarkt оцінив 26-річного хавбека в 11 мільйонів євро. Нагадаємо, що на даний момент Малиновський виступає за італійську "Аталанту", контракт з якою розрахований до літа 2024 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня "Фіорентина" провела переговори з "Аталантою" з приводу трансферу Малиновського. Пізніше агент півзахисника Вадим Шаблій прокоментував цю інформацію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Руслан Малиновський
Місце
Англія
Тег
ФК Вест Хем
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