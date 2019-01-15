Футболіст збірної України принизив російський клуб

Гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пояснив, чому не перейшов до пітерського "Зеніту" в 2016 році. Футболістові збірної України рівень клубу і чемпіонату видався надто низьким.
"По-перше, я завжди мріяв грати в Європі. Просто тут зовсім інший рівень, і коли я прийшов, я це зрозумів. Я просто вибрав футбол. Я здійснив свою мрію", - зізнався Зінченко в інтерв'ю на Youtube-каналі Євгена Савіна "КраСава".
Нагадаємо, що в 2016 році "Зеніт" цікавився українським футболістом, який на той час грав в "Уфі". Пітерську команду тоді очолював екс-тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.
Олександр Зінченко
instagram.com/zinchenko_96
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Футболіст збірної України Олександр Зінченко забив перший м'яч за "Манчестер Сіті". Українець відзначився фантастичним ударом в поєдинку Кубка Англійської футбольної ліги проти "Бертон Альбіон".
Після матчу Зінченко поділився своїми емоціями і розкрив плани, які до кінця не були реалізовані командою.
"Манчестер Сіті" привітав футболіста збірної України з забитим голом твітом, переведеним на російську мову Google-перекладачем.
Зінченко заявив, що не має наміру залишати свій нинішній клуб і буде боротися за місце в основному складі команди.
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