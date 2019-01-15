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Футболіст збірної України принизив російський клуб

1.4тЧитати матеріал російською

Гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пояснив, чому не перейшов до пітерського "Зеніту" в 2016 році. Футболістові збірної України рівень клубу і чемпіонату видався надто низьким.

"По-перше, я завжди мріяв грати в Європі. Просто тут зовсім інший рівень, і коли я прийшов, я це зрозумів. Я просто вибрав футбол. Я здійснив свою мрію", - зізнався Зінченко в інтерв'ю на Youtube-каналі Євгена Савіна "КраСава".

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Нагадаємо, що в 2016 році "Зеніт" цікавився українським футболістом, який на той час грав в "Уфі". Пітерську команду тоді очолював екс-тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

instagram.com/zinchenko_96

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Особа
Олександр Зінченко
Теги
ФК Манчестер СітіФК Зеніт
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