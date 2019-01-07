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Футболіст збірної України підтримав Хабіба

1.7тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко назвав бої змішаних єдиноборств улюбленим видом спорту після футболу.

Гравець англійського "Манчестер Сіті" заявив, що пильно стежить за Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC) і щиро вболіває за російського чемпіона. "Улюблений спорт крім футболу? UFC. Улюблений боєць – Хабіб Нурмагомедов", – зазначив Зінченко, відповідаючи на запитання вболівальників в соціальній мережі Instagram, пише XSPORT.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

instagram.com/khabib_nurmagomedov

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Український футболіст також зізнався, що в Англії йому дуже не вистачає гарних дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор назвав ім'я найбільш бажаного суперника для першого бою в 2019 році. Ірландець всупереч очікуванням викликав на поєдинок не росіянина Хабіба Нурмагомедова, реванш з яким був анонсований главою UFC.

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особи
Хабiб НурмагомедовОлександр Зінченко
Теги
ФК Манчестер Сітізбірна України з футболу
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