Футболіст збірної України підтримав Хабіба

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко назвав бої змішаних єдиноборств улюбленим видом спорту після футболу.

Гравець англійського "Манчестер Сіті" заявив, що пильно стежить за Абсолютним бійцівським чемпіонатом (UFC) і щиро вболіває за російського чемпіона. "Улюблений спорт крім футболу? UFC. Улюблений боєць – Хабіб Нурмагомедов", – зазначив Зінченко, відповідаючи на запитання вболівальників в соціальній мережі Instagram, пише XSPORT.

Хабіб Нурмагомедов instagram.com/khabib_nurmagomedov

Український футболіст також зізнався, що в Англії йому дуже не вистачає гарних дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор назвав ім'я найбільш бажаного суперника для першого бою в 2019 році. Ірландець всупереч очікуванням викликав на поєдинок не росіянина Хабіба Нурмагомедова, реванш з яким був анонсований главою UFC.