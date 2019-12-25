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25 грудня • оновлено в 21:17
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Футболіст збірної України буде відзначати Новий рік у Донецьку

3.6т
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Півзахисник "Зорі" Дмитро Іванiсеня зізнався, що в свою відпустку відправиться до Донецька.

Футболіст збірної України буде відзначати Новий рік у Донецьку

"Де має намір зустрічати Новий рік? Напевно, поїду в Донецьк, де живе сім'я моєї дружини. Там це свято і відзначимо", – цитує футболіста збірної України ua-football.

За словами гравця на зимові канікули луганська команда пішла з прекрасним настроєм.

"Ми перемогли у важливому поєдинку "Динамо", так і з "Шахтарем" грали здорово. На жаль, в самій кінцівці нам трохи не вистачило командного досвіду. За підсумками осінньої частини сезону "Зоря" йде на третьому місці, тому все це в комплексі і дозволило піти у відпустку з відмінним настроєм", - підсумував Іванiсеня.

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Офіційно: "Динамо" віддало футболіста в донецький клуб

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко згадав початок війни на Донбасі і свої емоції в той момент.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Дмитро Iванiсеня
Місце
Україна Донецьк
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ідіот! Потім будуть усім стадом скиглити - треба його "виручати", заарештували ні за що!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Побійся орків, вони ж не сповна розуму, чи ти?...
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