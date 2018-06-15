Футболіст збірної Росії влаштував демарш у прямому ефірі КремльТВ

Футболіст збірної Росії Олександр Головін, який став одним з героїв матчу-відкриття ЧС-2018, виявив неповагу до роботи журналістів Першого каналу. Гравець проігнорував прохання про флеш-інтерв'ю після перемоги над Саудівської Аравії.

"Головін втік з прямого включення в ефірі Першого каналу. Поки його нахвалювали в студії, він витягнув навушник і пішов. До речі, передача була "Нехай говорять". Ну, добре, що не "Давай одружимося", - повідомляє Telegram-канал "Фалькао не приїхав".

Нагадаємо, збірна Росії розгромила Саудівську Аравію - 5:0. Це перемога стала найбільшою в стартові поєдинки мундіалю з 1934-го року (Італія - ​​США - 7: 1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірну Росії красиво поставили на місце після перемоги над аравійцям на ЧС-2018.