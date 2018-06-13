Футболіст збірної Бельгії загнобив Росію перед ЧС-2018

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар вважає, що у збірної Росії немає шансів на успішний виступ на домашньому чемпіонаті світу з футболу 2018 року. Таку думку він висловив напередодні старту мундіалю.

За прогнозом гравця "Челсі", збірна Росії не зможе вийти навіть з групи. Як пише Чемпионат.com. на думку бельгійця, перше місце в групі А, де виступлять росіяни, займе Уругвай, а друге дістанеться Єгипту.

При цьому майбутнім чемпіоном Азар назвав свою збірну, яка в фіналі ЧС-2018 повинна обіграти англійців.

Нагадаємо, збірна Бельгії на першості світу в Росії виступить до групи G разом з командами Тунісу, Панами і Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розповіли про провал у підготовці збірної Росії до чемпіонату світу з футболу.