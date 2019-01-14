Футболіст забив диво-гол ударом із центру поля

Атакуючий півзахисник болгарського футбольного клубу "Ботев" Тодор Недєлєв забив гол із центра поля. Епізод стався в матчі проти "Локомотива" з Пловдіва в чемпіонаті країни.

25-річний Недєлєв отримав м'яч від партнера в межах центрального кола і приголомшливим пострілом вразив ворота "Локомотива". Незважаючи на те, що м'яч летів дуже довго і голкіпер прекрасно бачив момент удару, він не зміг врятувати свою команду.

Півзахисник встановив остаточний рахунок у зустрічі - 2:0 на користь "Ботєва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня англійський футболіст забив фантастичний гол з центру поля, встановивши унікальне досягнення.

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