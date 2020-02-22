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22 лютого • оновлено в 16:49
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Футболіст в "Динамо" зіграв за рік 30 хвилин і заробив 1,6 млн євро

3.8т
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Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд отримує в клубі від близько 1,6-2 мільйонів євро, стверджує видання B.T.

За інформацією датського ЗМІ місячна зарплата 22-річного футболіста складає близько 130-160 тисяч євро.

Відзначимо, що за 2019 рік датський гравець взяв участь в трьох матчу Прем'єр-ліги України, зігравши за столичну команду в цілому 30 хвилин.

Статистика Міккеля Дуелунда в УПЛ

Статистика Міккеля Дуелунда в УПЛ

tribuna.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Дуелунд перейшов в "Динамо" в кінці серпня 2018 року, підписавши 5-річний контракт.

12 грудня того ж року Міккель в заключному матчі Ліги Європи проти " Яблонеця" отримав жахливу травму, покинувши поле в кареті швидкої допомоги.

У вересні 2019-го з Дуелундом на тренуванні трапився рецидив травми.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Міккель Дуелунд
Тег
ФК Динамо Київ
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