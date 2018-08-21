Футболіст суперника "Динамо" в Лізі чемпіонів вийшов з коми через 13 місяців

21-річний півзахисник амстердамського "Аякса" Абдельхак Нурі прийшов до тями через 13 місяців перебування у комі. Футболіст впізнав своїх близьких і спілкується з ними за допомогою жестів, однак його стан вкрай ослаблений.

"Стан його нервової системи набагато кращий, ніж кілька місяців тому. Фізично йому важко: він може рухати тільки головою. Іноді його садять в інвалідне крісло. Він спілкується з нами жестами", - наводить "Євроспорт" слова брата Нурі Мохаммеда.

Хавбек суперника київського "Динамо" в Лізі чемпіонів втратив свідомість під час товариського матчу з бременським "Вердером" 8 липня минулого року. У Нурі стався серцевий напад через аритмію і прямо з футбольного поля на вертольоті він був доставлений до лікарні.

Лікарі ввели його в стан штучної коми, а пізніше діагностували незворотні пошкодження головного мозку. За прогнозами, Абдельхак має мало шансів на повернення до повноцінного життя, однак близькі Нурі не мають наміру здаватися.

Відзначимо, що в сезоні 2016/2017 молодий талант провів 15 матчів у складі "Аякса" і відзначився одним забитим м'ячем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в середу, 22 серпня, зіграє на виїзді з амстердамським "Аяксом" у першому матчі плей-офф відбору Ліги чемпіонів.