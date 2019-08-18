Футболіст "Реала" забив шедевральний гол з 20 метрів

Німецький футболіст мадридського "Реала" Тоні Кроос відзначився фантастичним ударом у виїзному матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії проти "Сельти".

На 61-й хвилині гравець збірної Німеччини отримав пас на куті штрафного майданчику, зробив пару рухів і найпотужнішим пострілом відправив м'яч чітко в дев'ятку.

Голкіпер "Сельти" Рубен Бланко був безсилий що-небудь зробити. Зустріч завершилася з рахунком 3: 1 на користь гостей. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каталонська " Барселона " з поразки стартувала в чемпіонаті Іспанії. У 1-му турі підопічні Ернесто Вальверде поступилися " Атлетіко " з Більбао (0: 1), пропустивши фантастичний гол "ножицями" на останній хвилині.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся