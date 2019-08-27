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Футболіст поцілував дружину під час матчу і став героєм жартів

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Матч чемпіонату Болгарії "Лудогорець" — "Славія" (Софія) запам'ятався уболівальникам забавним моментом.

Футболіст відсвяткував гол поцілунком, але його скасували

Футболіст відсвяткував гол поцілунком, але його скасували

Кадр з відео

На 79-й хвилині гри півзахисник господарів Вандерсон забив гол, відкривши рахунок у матчі, і побіг до трибун, щоб поцілувати дружину. Там футболіст ще декілька секунд почекав, поки дружина до нього спуститься. Водночас матч тривав — суддя скасував гол, пославшись на офсайд, а гравці суперника встигли розіграти м'яч.

Забавно, що ніякого офсайду насправді не було. Але оскільки в Болгарії немає VAR, арбітру довелося покластися лише на свого помічника на лінії. Матч так і закінчився нульовою нічиєю.

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Після матчу Болгарський футбольний союз відсторонив від роботи арбітра матчу. А керівництво "Лудогорця" вирішило звільнити головного тренера Стойчо Стоєва через незадовільні результати в останніх іграх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, турецький клуб здійснив найбільш курйозний трансфер в історії, купивши не того гравця.

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Місце
Болгарія
Тег
ФК Лудогорец
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