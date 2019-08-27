Футболіст поцілував дружину під час матчу і став героєм жартів

Матч чемпіонату Болгарії "Лудогорець" — "Славія" (Софія) запам'ятався уболівальникам забавним моментом.

Футболіст відсвяткував гол поцілунком, але його скасували Кадр з відео

На 79-й хвилині гри півзахисник господарів Вандерсон забив гол, відкривши рахунок у матчі, і побіг до трибун, щоб поцілувати дружину. Там футболіст ще декілька секунд почекав, поки дружина до нього спуститься. Водночас матч тривав — суддя скасував гол, пославшись на офсайд, а гравці суперника встигли розіграти м'яч.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte - mshumanov (@shumansko) 26. august 2019

Забавно, що ніякого офсайду насправді не було. Але оскільки в Болгарії немає VAR, арбітру довелося покластися лише на свого помічника на лінії. Матч так і закінчився нульовою нічиєю.

Після матчу Болгарський футбольний союз відсторонив від роботи арбітра матчу. А керівництво "Лудогорця" вирішило звільнити головного тренера Стойчо Стоєва через незадовільні результати в останніх іграх.

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