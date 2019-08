Футболіст поцілував дружину під час матчу і став героєм жартів

Матч чемпіонату Болгарії "Лудогорець" — "Славія" (Софія) запам'ятався уболівальникам забавним моментом.

На 79-й хвилині гри півзахисник господарів Вандерсон забив гол, відкривши рахунок у матчі, і побіг до трибун, щоб поцілувати дружину. Там футболіст ще декілька секунд почекав, поки дружина до нього спуститься. Водночас матч тривав — суддя скасував гол, пославшись на офсайд, а гравці суперника встигли розіграти м'яч.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte