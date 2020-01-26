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26 січня • оновлено в 13:20
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Футболіст побився перед матчем і помер

2.7т
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Футболіст "Метлок Таун", який виступає у восьмому за силою дивізіоні чемпіонату Англії, Джордан Сіннот помер в результаті травм, отриманих у бійці напередодні матчу команди.

Джордан Сіннот

Джордан Сіннот

25-річний захисник став учасником бійки біля бару, в якій, за інформацією поліції, брали участь вісім чоловіків і одна жінка. Сіннота в несвідомому стані доставили в лікарню, після чого діагностували перелом кісток черепа.

Як повідомляє The Sun, лікарям не вдалося реанімувати спортсмена, який помер не приходячи до тями.

Поліція вже затримала підозрюваного. В ході розслідування інциденту заарештований 27-річний чоловік.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 54-річний мексиканський рестлер Хесус Альфонсо Уерта Ескобоза, який виступав під псевдонімом Ла Парку, помер після травм, отриманих в результаті невдалого стрибка за межі рингу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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