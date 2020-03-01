Футболіст не поїхав до збірної України "через інтернет-бурю"

Колишній захисник "Ворскли" Мирослав Мазур розповів, що не поїхав на збори національної команди України в травні 2019 року через галас в інтернеті.

Мирослав Мазур і Андрій Шевченко gazeta.ru

"Я пам’ятаю цей момент. Тоді, звичайно, здивувався – було приємно, що слідкують, що не забувають про мене. Що сказати? Ці емоції, коли ти читаєш, що прийшов виклик, не передати словами. Потім, коли почалася, так би мовити, "інтернетн-буря", коли всі почали це викладати й коментувати, я не знаю, чому саме до мене була така персональна увага, там і інших молодих футболістів викликали… Через це все я так і не потрапив на цей збір", – цитує Мазура Спортарена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що на товариські матчі національної команди проти Франції та Польщі будуть викликані нові футболісти.

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