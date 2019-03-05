Футболіст на матчі впав і помер — відеофакт

Півзахисник футбольного клубу "Аканда" Герман Цинг помер після падіння під час матчу чемпіонату Габону проти "Міссіле".

У першому таймі 30-річний футболіст відчув себе зле і втратив свідомість. Лікарі команди намагалися надати йому першу допомогу, але Цинг не приходив до тями. Дорогою до лікарні він помер.

За попередніми даними, причиною смерті хавбека став серцевий напад. Видання Kickoff повідомляє, що у медиків швидкої допомоги не було дефібрилятора й кисневої маски, необхідних для надання першої допомоги. Найближчим часом буде проведена медична експертиза.

Новини Помер знаменитий чемпіон світу з боксу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого 15-річний футболіст юнацької команди французького "Реймса" Мохамед Саван помер через зупинку серця під час гри з друзями.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram