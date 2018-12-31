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Футболіст на матчі не встиг зупинитися і зламав штангу

3.4тЧитати матеріал російською

Курйозний епізод стався на матчі чемпіонату Австралії між "Перт Глорі" і "Сентрал Кост Марінерс". В одному з моментів гри захисник господарів Томіслав Мрчела зламав штангу.

У першому таймі гравець після подачі зі штрафного потужно пробив головою і забив гол, але за інерцією влетів у ворота. Через занадто сильного натягу сітки штанга зламалася. Після цього зустріч була зупинена, а ворота довелося замінити.

При цьому гол Мрчела зарахований не був - гравець в момент удару опинився в положенні поза грою. Однак "Перт Глорі" все одно здобув розгромну перемогу - 4: 1.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер чеського футбольного клубу "Злін" Зденек Зламал потрапив в незвичний момент в матчі національної першості з "Млада-Болеслав". Гравець примудрився зламати штангу своїх воріт, намагаючись парирувати удар суперника.

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Тема
чемпіонат Австралії
Місце
Австралія
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