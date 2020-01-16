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16 січня • оновлено в 11:18
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Футболіст "Динамо" за величезні гроші переходить у знаменитий клуб

2.8т
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Перуанський захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано близький до переходу в американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі".

Керівництво клубу MLS і гравець вже практично домовилися, інформує перуанський портал Elfutbolero.com.pe. У новій команді Самбрано буде заробляти 2 млн доларів на рік. Цікаво, що джерело називає таку зарплату "низькою". Про інші деталі угоди не відомо.

Відзначимо, що "Лос-Анджелес Гелаксі" – найтитулованіший клуб MLS, який вигравав північноамериканську лігу п'ять разів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Самбрано збирається продовжити кар'єру на батьківщині, зокрема, на нього претендував перуанський клуб "Альянса Ліма", який пропонував футболісту 400 тисяч доларів на рік.

Самбрано перейшов у "Динамо" в січні 2018 року, проте з тих пір так і не зіграв жодного матчу за основну команду "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" оформило другий трансфер 2020 року, віддавши в оренду в "Корінтіанс" захисника Сідклея.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Карлос Самбрано
Місце
США Лос Анджелес
Тег
ФК Динамо Київ
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