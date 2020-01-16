Футболіст "Динамо" за величезні гроші переходить у знаменитий клуб

Перуанський захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано близький до переходу в американський клуб "Лос-Анджелес Гелаксі".

Керівництво клубу MLS і гравець вже практично домовилися, інформує перуанський портал Elfutbolero.com.pe. У новій команді Самбрано буде заробляти 2 млн доларів на рік. Цікаво, що джерело називає таку зарплату "низькою". Про інші деталі угоди не відомо.

Відзначимо, що "Лос-Анджелес Гелаксі" – найтитулованіший клуб MLS, який вигравав північноамериканську лігу п'ять разів.

Merci à @LaBlanquirrojaF, qui nous informe que le #LAGalaxy travaille encore sur la possible venue de Carlos Zambrano en défense central. 💫



Cependant le joueur est actuellement avec les U23 du Pérou. 🇵🇪 pic.twitter.com/bG7nk2rllk - LA Galaxy ⭐️🇫🇷 (@la_lagalaxyfr) 15 Eanáir 2020

Раніше ЗМІ повідомляли, що Самбрано збирається продовжити кар'єру на батьківщині, зокрема, на нього претендував перуанський клуб "Альянса Ліма", який пропонував футболісту 400 тисяч доларів на рік.

Самбрано перейшов у "Динамо" в січні 2018 року, проте з тих пір так і не зіграв жодного матчу за основну команду "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" оформило другий трансфер 2020 року, віддавши в оренду в "Корінтіанс" захисника Сідклея.

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