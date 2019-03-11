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Футболіст "Динамо" відмовився пробивати пенальті в матчі Прем'єр-ліги

6.1тЧитати матеріал російською

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш не став виконувати пенальті в матчі 21-го туру Прем'єр-ліги з "Арсеналом".

Команда Олександра Хацкевича заробила право на пробиття 11-метрового на 45-ій хвилині зустрічі. До цього моменту Гармаш уже забив двічі і міг оформити хет-трик, однак футболіст відповів відмовою на пропозицію капітана "біло-синіх" Віктора Циганкова пробити удар із "точки", пише Football.ua.

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Денис Гармаш (праворуч)

Денис Гармаш (праворуч)

ФК "Динамо" Київ

У результаті пенальті реалізував Віктор. "Циганков пропонував йому пробити, але він відмовився", – пояснив ситуацію інший півзахисник столичної команди Віталій Буяльський.

Зазначимо, що "Динамо" здобуло впевнену перемогу – 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський легіонер "Динамо" Томаш Кендзьора розповів, що команда буде битися за Україну в матчі-відповіді Ліги Європи з "Челсі".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Денис Гармаш
Тег
ФК Динамо Київ
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