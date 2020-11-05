Футболіст "Динамо" став найкращим в матчі з "Барселоною" в ЛЧ. Відео

Голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет став найкращим гравцем у своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони" за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Українець отримав від ресурсу оцінку 9,1, яка є найвищою серед футболістів обох команд. На рахунку воротаря "Динамо" 12 сейвів, 51 доторків до м'яча, 30 точних передач з 33 спроб (91%).

У складі "Барселони" найкращим гравцем став нападник Ліонель Мессі, який на п'ятій хвилині зустрічі спочатку заробив пенальті, а потім його реалізував.

Нагадаємо, що київський клуб в ослабленому через коронавірус складі мінімально поступився у виїзному матчі з "синьо-гранатовими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нещерет прокоментував свій дебют у Лізі чемпіонів, порівнявши його з казкою.