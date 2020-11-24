Футболіст "Динамо" розповів про ускладнення через коронавірус

Данський півзахисник київського "Динамо" Міккель Дуелунд розповів, що не зміг відразу повернутися до повноцінних тренувань після того, як перехворів на коронавірус.

В інтерв'ю виданню Tipsbladet легіонер столичного клубу заявив, що в нього з'явилися ускладнення, через які він не зможе займатися спортом протягом 7-10 днів. Датчанин також назвав ситуацію з коронавірусом у "Динамо" божевільною, оскільки майже весь склад команди зіткнувся із захворюванням.

"Я повернувся до тренувань, але потім мені знову довелося відмовитися від них. Моє тіло до них ще зовсім не готове. У мене з'явилися ускладнення після COVID-19, унаслідок яких тіло просто не функціонує нормально. Я був у лікарні, і в мене є проблеми з кров'ю і ще деякими показниками. Протягом наступних 7-10 днів я не маю робити нічого, що збільшує навантаження на серце. У нас майже весь склад, за винятком, можливо, кількох гравців, або вже перехворів на коронавірус, або хворіє зараз. Це абсолютно божевільна ситуація", – розповів Дуелунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два лідери "Динамо" вилікувалися від коронавірусу перед матчем із "Барселоною" в Лізі чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 24 листопада. Головний тренер киян Мірча Луческу оцінив їхню готовність до поєдинку.