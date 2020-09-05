Футболіст "Динамо" отримав серйозну травму і вилетів на пів року. Відео

Захисник "Динамо" Микита Бурда отримав серйозну травму в товариському матчі проти "Колоса" (1:0). На 46-й хвилині 25-річний футболіст впав і не зміг самостійно покинути поле. Його винесли на руках одноклубники.

Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.

Футболістові буде потрібно оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні гравець переніс артроскопічну операцію в зв'язку з пошкодженням колінного суглоба.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!