Футболіст "Динамо" отримав російську візу і переходить в тульський клуб – ЗМІ

Півзахисник "Динамо" Мохаммед Кадірi в п'ятницю, 11 вересня стане гравцем тульського "Арсеналу", кольори якого він захищав в 2018-2019 роках, повідомив Telegram-канал "Шах і Шах".

Ганський футболіст зміг отримати робочу візу в Росії.

За відомостями ЗМІ, росіяни заплатять за 24-річного Мохаммеда 2 мільйони євро.

"Арсенал" вирішив підписати футболіста цього літа, так як під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу його перспективи в "Динамо" виглядає нульовими.

Відзначимо, що Кадір перейшов в "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири ассиста. Його контракт з киянами діяв до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.

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