Футболіст "Динамо" готує підставу бразильському клубу

Бразильський півзахисник київського "Динамо" Вітор Буено може перешкодити трансферу орендованого "Сантосом" гравця киян Дерліса Гонсалеса. Клуби обмінялися футболістами на рік влітку 2018 року.

Поки Буено не отримує належної ігрової практики в "Динамо". Те, що головний тренер українського клубу Олександр Хацкевич не розраховує на бразильця, віддаляє його від повноцінного контракту з "біло-синіми". Відповідно Гонсалеса кияни не захочуть обміняти на Буено, повідомляє Fox Sport Brazil.

Вітор Буено ФК Динамо Київ

Незважаючи на невелику кількість ігрового часу, бразилець має намір залишитися в київському клубі. Буено рішуче відмовляється повертатися на батьківщину.

Нагадаємо, що бразильський півзахисник зіграв за "Динамо" 80 хвилин. Буено взяв участь в матчах проти "Чорноморця", "Десни" і "Міная". Проте футболіст не відзначився ані забитим м'ячем, ані ассистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один бразилець київського "Динамо" Че Че, незважаючи на інтерес бразильського "Сан-Паулу" не хоче залишати "біло-синіх".

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