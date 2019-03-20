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Футболіст "Динамо" готує підставу бразильському клубу

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Бразильський півзахисник київського "Динамо" Вітор Буено може перешкодити трансферу орендованого "Сантосом" гравця киян Дерліса Гонсалеса. Клуби обмінялися футболістами на рік влітку 2018 року.

Поки Буено не отримує належної ігрової практики в "Динамо". Те, що головний тренер українського клубу Олександр Хацкевич не розраховує на бразильця, віддаляє його від повноцінного контракту з "біло-синіми". Відповідно Гонсалеса кияни не захочуть обміняти на Буено, повідомляє Fox Sport Brazil.

Вітор Буено

Вітор Буено

ФК Динамо Київ

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Незважаючи на невелику кількість ігрового часу, бразилець має намір залишитися в київському клубі. Буено рішуче відмовляється повертатися на батьківщину.

Нагадаємо, що бразильський півзахисник зіграв за "Динамо" 80 хвилин. Буено взяв участь в матчах проти "Чорноморця", "Десни" і "Міная". Проте футболіст не відзначився ані забитим м'ячем, ані ассистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один бразилець київського "Динамо" Че Че, незважаючи на інтерес бразильського "Сан-Паулу" не хоче залишати "біло-синіх".

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Особи
Дерліс ГонсалесВiтор Буено
Тег
ФК Динамо Київ
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