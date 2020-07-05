Футболіст "Депортіво" забив фантастичний гол бісіклетой

Венесуельський нападник "Депортіво" Крістіан Сантос відзначився неймовірним голом у матчі 38-го туру Сегунди - другого за силою футбольного дивізіону Іспанії.

На 43-й хвилині поєдинку проти "Уеску" 32-річний форвард обігрався в "стінку" з партнером, отримав пас в штрафний і фантастичним ударом в падінні через себе (бісіклетою) відправив шкіряну сферу точно в кут. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "Депортіво".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися цим шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в цьому ж турі український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за "Ов'єдо", відбив пенальті в третьому матчі в сезоні.

На 12-й хвилині поєдинку проти "Кадіса" голкіпер збірної України парирував 11-метровий, який пробивав Алекс Фернандес.