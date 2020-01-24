Футболіст "Барселони" розкрив несподівані подробиці тренувань із Мессі

Молодий захисник "Барселони" Жан-Клер Тодібо розповів, що гравцям каталонського клубу заборонено жорстко грати проти Ліонеля Мессі на тренуваннях.

"Ми всі знали, що він не повинен отримувати травми. Мессі дуже ретельно захищений на тренуваннях. Я багато чому навчився у нього і навіть кілька разів справлявся з ним, але я був обережний, щоб не нашкодити йому", – цитує слова Тодібо агентство SportBox.

Ліонель Мессі Goal.com

У зимове трансферне вікно французький футболіст перейшов у німецький "Шальке" на правах оренди через відсутність ігрової практики в "Барселоні".

У нинішньому сезоні Мессі взяв участь у 15 матчах чемпіонату Іспанії, відзначившись 14 голами та 6 результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, м'яч, забитий Ліонелем Мессі у ворота "Гранади", дозволив аргентинцеві встановити неймовірне досягнення в чемпіонатах Іспанії.

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