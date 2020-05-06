Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін розповів, що хотів би попрацювати в московському "Динамо".

"Були розмови, щоб я був помічником у Дмитра Хохлова (екстренер московського "Динамо" – прим.). На жаль, я не зміг з різних причин приїхати. Ми з керівництвом в хороших відносинах. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому опинюся на який-небудь посади в московському "Динамо", – сказав Воронін в ефірі Youtube каналу Dynamo Moscow FC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року в Росії фінальний поєдинок турніру "Кубок легенд", в якому в складі Міжнародної команди зірок футболу грав ексфорвард збірної України Андрій Воронін, закінчився скандалом.

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