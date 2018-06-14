"Футбол на крові": в Нідерландах випустили марку з бойкотом ЧС-2018 в Росії

У Нідерландах напередодні чемпіонату світу з футболу-2018 в РФ, з'явилася поштова марка із зображенням футболіста, який ударом м'яча збиває літак в небі.

Фотографію оприлюднила в Facebook Наталія Панченко, вказавши, що замовником виступив її знайомий голландець.

"Голландська марка - крутяк! Asia Morgun прийшли мені, будь ласка, листа з такою", - написала вона.

На момент написання новини її публікація набрала близько 400 лайків, понад 500 перепостів і безліч коментарів.

facebook.com/nataszita

"А можна і мені таку ловку марку?", "Я б теж дуже хотів таку марку!!! Хтось може надіслати?" - відзначили користувачі.

Також в коментарях розповіли про те, що в Нідерландах надруковані кимось із громадських активістів марки спровокували скандал в суспільстві.

Як повідомляє телерадіокомпанія NOS, пошта Нідерландів шкодує про випуск марки, яка пов'язує чемпіонат світу з футболу в Росії з катастрофою літака рейсу MH17 на Донбасі.

В реакції пошти вказано, що відповідальність за зміст марки покладається на "особу, яка розробляє і замовляє марку". Загальні положення та умови передбачають, що замовнику не дозволяється надавати візуальний матеріал, який може сприйматися як образливий або має політичний зміст.

У той же час поки незрозуміло, чи будуть прийняті якісь міри щодо замовника.

На сайті Пошти Нідерландів зображення цієї марки відсутнє.

Відзначимо, що пошта пропонує послугу замовлення "індивідуальних марок" - кожен охочий може замовити мінімум один блок з 10 марок, надавши своє зображення.

Нагадаємо, серію резонансних плакатів з антирекламою ЧС-2018 в Росії створив український художник Андрій Єрмоленко.

Таким чином він хотів привернути увагу до проблеми політв'язнів в Росії.