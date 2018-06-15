Франція - Австралія: прогноз, де дивитися матч ЧС-2018

Віце-чемпіони Європи французи в стартовому матчі чемпіонату світу 2018 року зіграють з австралійцями. Футболісти Дідьє Дешама битимуться з "соккероуз" на стадіоні "Казань Арена" в суботу, 16 червня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Австралія. Початок гри - о 13:00 за київським часом.

Поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу "Інтер". Крім того, пряму трансляцію з Казані проведе російський Перший канал і білоруський "Білорусь 5".

Очевидним фаворитом гри вважається Франція. Ставки на перемогу "галльських півнів" приймаються з коефіцієнтом 1,22. Нічия оцінюється показником 7,00. А котирування на успіх австралійців досягають рівня 10,00.

Зустріч в Казані стане першою в історії між командами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандистський Перший канал осоромився з роликом до ЧС-2018.