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Франція - Австралія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

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Збірна Франції з футболу зіграє з командою Австралії в стартовому матчі групового етапу чемпіонату світу 2018 року в Росії. Поєдинок квартету С пройде в суботу, 16 червня, на стадіоні "Казань Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Австралія. Початок зустрічі - о 13:00 за київським часом.

Для команд ця зустріч стане першою в історії протистоянь. Цікаво, що наставник австралійців Берт ван Марвейк вивів на ЧС-2018 збірну Саудівської Аравії, але не зумів домовитися з тамтешньою федерацією про продовження контракту. У підсумку голландець відгукнувся на пропозицію попрацювати з "соккероуз".

Новини
ЧС-2018: результати матчів 15 червня

ЧС-2018. Група С. 1-й тур

Казань, стадіон "Казань Арена"

Головний арбітр: Андрес Кунья (Уругвай)

Франція - Австралія - 0:0

Франція (орієнтовний склад): Уго Льоріс - Бенжамен Менді, Самюель Умтіті, Рафаель Варан, Джібріль Сідібе - Блез Матюйді, Нгола Канте, Поль Погба - Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Олів'є Жиру

Австралія (орієнтовний склад): Меті Райан - Азіз Бехіч, Трент Сейнсбері, Марк Мілліган, Джошуа Рісдон - Аарон Муй, Мілі Йедінак, Массімо Луонго, Роббі Круз, Ендрю Наббут - Метью Лекі

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0. МАТЧ НЕ РОЗПОЧАВСЯ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна Португалії завдяки хет-трику Кріштіану Роналду зіграла внічию з Іспанією.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяКазань
Об'єкти
Збірна Франції з футболузбірна Австралії з футболу
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