Фото тіла Марадони у відкритій труні виклали в мережу

Працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло легендарного Дієго Марадони до поховання, виклав у мережу знімок із відкритим гробом.

У кадрі чоловік дивиться в камеру, демонструючи піднятий угору великий палець, правою рукою торкаючись чола колишнього футболіста.

Зображення стало вірусним у соціальних мережах і спричинило скандал серед уболівальників.

Власник похоронного бюро підтвердив, що співробітника було звільнено, і попросив вибачення в родини Марадони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.

Син легенди футболу дізнавшись про смерть батька, потрапив у реанімацію. Адвокат Дієго заявив про "злочинний ідіотизм" через смерть клієнта. Пізніше в мережі згадали, як Марадона зіграв на "вбитому" полі заради хворої дитини.