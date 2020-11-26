Фото тіла Марадони у відкритій труні виклали в мережу
Працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло легендарного Дієго Марадони до поховання, виклав у мережу знімок із відкритим гробом.
У кадрі чоловік дивиться в камеру, демонструючи піднятий угору великий палець, правою рукою торкаючись чола колишнього футболіста.
Зображення стало вірусним у соціальних мережах і спричинило скандал серед уболівальників.
Власник похоронного бюро підтвердив, що співробітника було звільнено, і попросив вибачення в родини Марадони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.
Син легенди футболу дізнавшись про смерть батька, потрапив у реанімацію. Адвокат Дієго заявив про "злочинний ідіотизм" через смерть клієнта. Пізніше в мережі згадали, як Марадона зіграв на "вбитому" полі заради хворої дитини.