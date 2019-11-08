Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився неймовірним голом у матчі Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".

Роман Яремчук у матчі з "Вольфсбургом"

На 50 хвилині Роман забив приголомшливим ударом з льоту з дальньої відстані – м'яч ідеально ліг на ногу українському футболісту, після чого влетів під перекладину.

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Це вже 16 м'яч Яремчука в нинішньому сезоні – один із найкращих показників серед всіх європейських нападників.

"Гент" здобув несподівану виїзну перемогу над німецьким клубом з рахунком 3:1. Крім Яремчука, у матчі взяв участь і український захисник Ігор Пластун.

Ігор Пластун та Роман Яремчук

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Бельгійський клуб – лідер групи I, маючи в запасі 8 очок. Нагадаємо, що в цій же групі присутня "Олександрія", у якої 3 пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс згадав про перебування Яремчука в київській команді і висловився про його гру.

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