Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

2.8т Читати матеріал російською

Український нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук відзначився неймовірним голом у матчі Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга".

Роман Яремчук у матчі з "Вольфсбургом"

Роман Яремчук у матчі з "Вольфсбургом"

На 50 хвилині Роман забив приголомшливим ударом з льоту з дальньої відстані – м'яч ідеально ліг на ногу українському футболісту, після чого влетів під перекладину.

Пропонуємо вам подивитися, як це було:

Це вже 16 м'яч Яремчука в нинішньому сезоні – один із найкращих показників серед всіх європейських нападників.

Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи
Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

"Гент" здобув несподівану виїзну перемогу над німецьким клубом з рахунком 3:1. Крім Яремчука, у матчі взяв участь і український захисник Ігор Пластун.

Ігор Пластун та Роман Яремчук

Ігор Пластун та Роман Яремчук

Новини
Форвард збірної України провів шикарний матч у Бельгії

Бельгійський клуб – лідер групи I, маючи в запасі 8 очок. Нагадаємо, що в цій же групі присутня "Олександрія", у якої 3 пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс згадав про перебування Яремчука в київській команді і висловився про його гру.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Роман Яремчук
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
Гент ФК Вольфсбург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки