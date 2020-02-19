Форвард-вундеркінд з "Боруссії" відзначився космічним досягненням в матчі Ліги чемпіонів

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд вразив феноменальною швидкістю бігу під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Неймовірний ривок Холанда трапився під час контратаки "Боруссії" на 14-й хвилині зустрічі. За інформацією Sky Italia, 19-річний форвард пробіг 60 метрів за 6,64 секунди, що лише на 0,3 секунди повільніше світового рекорду (6,34 сек) і на 0,09 секунди гірше національного рекорду Норвегії (6,55).

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

При цьому відомий італійський тренер, а нині телеексперт Фабіо Капелло підкреслив, що норвезький футболіст показав свій результат на траві в бутсах, а не на треку в спринтерських шиповках.

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Нагадаємо, Холанд відзначився дублем у ворота ПСЖ і був визнаний найкращим гравцем матчу, а його команда перемогла з рахунком 2:1.

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок відбулися два матчі плей-офф Ліги чемпіонів, в яких "Боруссія" здолала парижан, а мадридський "Атлетіко" добився сенсаційного результату з "Ліверпулем".

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