Головна Новини
19 лютого • оновлено в 14:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Форвард-вундеркінд з "Боруссії" відзначився космічним досягненням в матчі Ліги чемпіонів

2.1т
Читати матеріал російською

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд вразив феноменальною швидкістю бігу під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Неймовірний ривок Холанда трапився під час контратаки "Боруссії" на 14-й хвилині зустрічі. За інформацією Sky Italia, 19-річний форвард пробіг 60 метрів за 6,64 секунди, що лише на 0,3 секунди повільніше світового рекорду (6,34 сек) і на 0,09 секунди гірше національного рекорду Норвегії (6,55).

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Новини
Хто проти "Ліверпуля" та Роналду: 5 моментів, через які не можна пропустити повернення Ліги чемпіонів

При цьому відомий італійський тренер, а нині телеексперт Фабіо Капелло підкреслив, що норвезький футболіст показав свій результат на траві в бутсах, а не на треку в спринтерських шиповках.

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Нагадаємо, Холанд відзначився дублем у ворота ПСЖ і був визнаний найкращим гравцем матчу, а його команда перемогла з рахунком 2:1.

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Ерлінг Холанд в матчі з ПСЖ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок відбулися два матчі плей-офф Ліги чемпіонів, в яких "Боруссія" здолала парижан, а мадридський "Атлетіко" добився сенсаційного результату з "Ліверпулем".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Німеччина Дортмунд
Теги
ПСЖ Боруссія Дортмунд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Даниил Медведев
VS
Янник Синнер
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
1.85 Сделать ставку
Шахтер
VS
Бенфика
Победа хозяев
2.41 Сделать ставку
Брюгге
VS
Манчестер Юнайтед
Гости не проиграют
1.44 Сделать ставку
Копенгаген
VS
Селтик
Хозяева не проиграют
1.67 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
1.70 Сделать ставку
Олимпиакос
VS
Арсенал
Тотал больше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Седрик-Марсель Штебе
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Джек Сок
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,0 гейма
1.85 Сделать ставку
Томми Пол
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Томми Пола
1.92 Сделать ставку
Миомир Кечманович
VS
Уго Умбер
Победа Миомира Кечмановича с форой в -2,0 гейма
1.91 Сделать ставку