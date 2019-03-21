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Фонсека може покинути "Шахтар" – ЗМІ

2.2тЧитати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може незабаром змінити клуб. У послугах португальського фахівця зацікавлена італійська "Рома".

Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на позицію головного тренера римського клубу. Також на крісло наставника претендують Джан П'єро Гасперіні, Мауріціо Саррі, Марко Джампаоло й Антоніо Конте, повідомляє Corriere dello Sport.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтар

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Букмерекери вже почали приймати ставки на те, хто стане наступним головним тренером "Роми". Імовірність того, що римський клуб очолить Фонсека букмекери оцінили з коефіцієнтом 7,5. Найреальнішим кандидатом на цей пост аналітики вважають Гасперіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський фахівець Мірча Луческу після звільнення зі збірною Туреччини знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри. Екс-тренеру "Шахтаря" запропонували очолити "Бешикташ", зробивши його аналогічним донецькому клубу.

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Особи
Паулу ФонсекаАнтоніо Конте
Теги
ФК ШахтарФК Рома
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