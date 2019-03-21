Фонсека може покинути "Шахтар" – ЗМІ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може незабаром змінити клуб. У послугах португальського фахівця зацікавлена італійська "Рома".

Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на позицію головного тренера римського клубу. Також на крісло наставника претендують Джан П'єро Гасперіні, Мауріціо Саррі, Марко Джампаоло й Антоніо Конте, повідомляє Corriere dello Sport.

Паулу Фонсека ФК Шахтар

Букмерекери вже почали приймати ставки на те, хто стане наступним головним тренером "Роми". Імовірність того, що римський клуб очолить Фонсека букмекери оцінили з коефіцієнтом 7,5. Найреальнішим кандидатом на цей пост аналітики вважають Гасперіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський фахівець Мірча Луческу після звільнення зі збірною Туреччини знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри. Екс-тренеру "Шахтаря" запропонували очолити "Бешикташ", зробивши його аналогічним донецькому клубу.

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