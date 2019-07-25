Фонсека може підставити "Шахтар": подробиці мегатрансферу

Форвард "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес може до закриття літнього трансферного вікна перебратися в чемпіонат Італії, де його в своєму складі хоче бачити "Рома".

Італійський клуб, де новим головним тренером став колишній керманич "Шахтаря" Паулу Фонсека, вже розпочав переговори з 32-річним футболістом.

Як повідомляє Globo, Мораес розглядається керівництвом "Роми" як заміна лідеру — боснійському форварду Едіну Джеко, якого дуже бажає придбати "Інтер". Зазначається, що пріоритетним завданням для "Роми" була оренда у "Ювентуса" Гонсало Ігуаїна, проте домовитися з аргентинцем "Вовкам" поки не вдається.

Жуніор Мораес ФК "Шахтар"

Контракт Мораеса із "Шахтарем" розрахований до літа 2020 року. У минулому сезоні Жуніор став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 19 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Рома" відмовилася від придбання іншого лідера "Шахтаря" — бразильця Тайсона.

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