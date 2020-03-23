Київське "Динамо" допомогло Київській міській клінічній лікарні та закупило дороге устаткування, вкрай необхідне для боротьби з коронавірусом в Україні.

"Футбольний клуб "Динамо" придбав для нашої лікарні повний комплект сучасного автоматичного біохімічного аналізатора. Це обладнання, яке дуже необхідне лікарні, особливо зараз, під час великого навантаження на клініки через пандемію COVID-19. Воно використовується для обстеження хворих, зокрема на інфекційні захворювання, інфікованих коронавірусом", – цитує офіційний сайт команди головного лікаря Київської міської клінічної лікарні №9 Михайла Валюка.

ФК "Динамо" Київ Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ

Він також подякував столичному клубу від імені всіх лікарів і пацієнтів клініки, побажавши "Динамо" успіхів.

"Це серйозне і дуже дороге обладнання, яке лікарня не може дозволити придбати за свій рахунок. Тому я від імені колективу лікарні та наших пацієнтів дуже вдячний "Динамо" за те, що це прохання було виконано і ми зможемо використовувати новітнє обладнання для нашої роботи. Бажаю успіхів вашій команді", – додав Валюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Динамо" виступив зі зверненням до уболівальників з приводу ситуації з поширенням коронавірусу і жорстким карантином в Україні.

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